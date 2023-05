Domenica torna Nodus, l’evento ideato per riscoprire il legame con il proprio territorio sotto una nuova veste. Domenica 7 Maggio l’Anfiteatro Romano di Avella è pronto ad accogliere tutti con un ricco programma culturale, gastronomico, musicale e d’intrattenimento, per offrire una panoramica di quanta bellezza è possibile unire grazie alla passione alla voglia di fare. Per grandi e bambini.

Cos’è un nodo? Una sicurezza, qualcosa che lega in modo stabile e saldo. È lo stratagemma che una radice usa per ancorarsi ancora meglio al terreno che la nutre. È un incrocio di strade diverse che si congiungono per condividere una porzione di viaggio. È un promemoria, per non lasciarci sfuggire un impegno preso.





. Rappresenta la voglia di valorizzare tutti i “nodi” con la terra d’origine: le eccellenze alimentari e artistiche, le tradizioni e le spinte originali ma, soprattutto, le relazioni umane. L’alchimia che si crea tra le persone che condividono uno spazio e un tempo in sintonia, e che le intreccia indissolubilmente in un bel ricordo. Per questo Nodus ha voglia di arrivare a tutti: bambini, giovani e adulti, con eventi pensati per ciascuno.e saranno dedicati a grandi e piccini. Musica live, percorsi a cavallo, degustazione delle eccellenze tipiche del territorio, tutto per una esperienza emozionale che lega i cinque sensi. E ancora: visite guidate all’interno dell’Anfiteatro Romano, alla scoperta di uno dei monumenti più antichi e suggestivi della Campania.