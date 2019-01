Giovedì 24 Gennaio 2019, 15:19

Crolla una vecchia abitazione a Baiano e le macerie finiscono sugli edifici adiacenti. Notte di paura per i residenti di via Manzoni. In un caso il materiale ha ostruito l'ingresso di una casa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza la zona e per rimuovere le macerie.