Preso il presunto autore del ferimento della trans, nei guai 17enne Grumo Nevano

È stato preso il presunto responsabile dell'accoltellamento della trans 49enne di Monteforte Irpino. Si tratta di un 17enne di Grumo Nevano che è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile nel Mandamento. Era ospite presso casa di amici. Interrogato in Questura, il 17enne - assistito dal penalista Claudio Frongillo - avrebbe ammesso di essersi recato a casa della trans per una prestazione sessuale. Ne sarebbe nato un alterco, di qui il ferimento. Non si sarebbe trattato di una rapina, come ipotizzato in un primo momento. Il 17enne al momento è l'unico indagato per l'episodio avvenuto lo scorso 14 dicembre.