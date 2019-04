Venerdì 12 Aprile 2019, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 21:48

Aveva incendiato nei giorni scorsi l'auto del padre che gli negava i soldi per acquistare la droga. Non contento, un 42enne di Solofra ha minacciato il genitore che stanco delle vessazioni ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale stazione. I militari hanno avuto modo di documentare l’ultima delle minacce, bloccando il 42enne tossicodipendente all’uscita dell’abitazione, subito dopo aver ricevuto del denaro dall’anziana vittima. Condotto in caserma, alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza di reato, il 42enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.