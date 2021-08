Raccordo Av-Sa, tir prende fuoco: carico di pomodori sulla carreggiata

Disagi in serata lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Intorno alle 21.30 di oggi 18 agosto due squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenute sul raccord, nel territorio del comune di Montoro per un incendio che ha interessato il semirimorchio di un autoarticolato che trasportava pomodori. Il pronto intervento delle squadre ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni. Una parte del carico è finita sulla carreggiata. Si sono registrati problemi per la circolazione fino a quando l'arteria non è stata completamente liberata.