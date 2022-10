Ricercato per scontare pena a 6 anni per omicidio, catturato 60enne

Era ricercato da quasi due mesi per scontare una pensa a 6 anni e 3 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, gli agenti del Commissariato di Cervinara lo hanno bloccato e arrestato durante un controllo di routine. E’ finito nel carcere di Avellino un 60enne di Cervinara.

I poliziotti, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto che l’uomo era ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione per la pena della reclusione di 6 anni, 3 mesi e 22 giorni. Il provvedimento giudiziario era stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Corte di Appello di Napoli, a seguito di condanna divenuta definitiva per il reato di omicidio preterintenzionale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino.