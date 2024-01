Rissa in strada, coinvolti anche marito e moglie

Rissa in serata in via Piave ad Avellino. Coinvolte nella zuffa più persone, tra loro anche marito e moglie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura e un'ambulanza del 118.

I sanitari hanno provveduto a medicare alcune delle persone coinvolte nella rissa. Ancora da capire le ragioni che hanno scatenato le violenze.

Non è stato facile riportare la calma. I poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull'accaduto. In via Piave si sono vissuti momenti di paura e si forte tensione.