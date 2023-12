Rubano superalcolici per diverse centinaia di euro, presi due georgiani

Hanno rubato superalcolici per diverse centinaia di euro. Ma sono stati presi dalla polizia.

Due cittadini di nazionalità georgiana sono stati denunciati per il reato di tentato furto in concorso in danno di un’attività commerciale, dalla quale avevano asportato superalcolici.

Grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nel locale, i due sono stati identificati e rintracciati dopo poco dagli agenti di polizia.

Condotti in questura, sono stati svolti ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la loro posizione sul territorio. E’ scattato nei loro confronti anche il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni.