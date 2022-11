Avellino, arresti e perquisizioni: scacco alla gang delle estorsioni

Quattro arresti e due provvedimenti di obbligo di dimora. I carabinieri hanno sgominato un'organizzazione criminale operante ad Avellino e nei comuni limitrofi.

Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono impegnati in un’operazione che coinvolge il capoluogo irpino e alcuni comuni dell’hinterland, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro persone nonché a due misure dell’obbligo di dimora. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, lesioni personali aggravate, violenza privata, nonché intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, furto aggravato e altro.

Sono in corso anche numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno nonché di un velivolo del settimo nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano.