Scappa dall'ospedale scalza e in vestaglia, anziana ritrovata durante la notte

Lascia l’ospedale in vestaglia e scalza e fa perdere le proprie tracce. Protagonista della vicenda un’anziana.

Si sono vissute ore di forte apprensione ad Ariano Irpino nel corso della notte.

Poi fortunatamente il sospiro di sollievo quando la signora è stata ritrovata sana e salva. I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino nel corso della notte hanno rintracciato una ottantenne che poche ore prima si era allontanata volontariamente in vestaglia e senza scarpe dall’ospedale della Città del Tricolle, dove era ricoverata.

Le immediate ricerche hanno permesso di ritrovare l’anziana, illesa e in buono stato di salute, nonostante la temperatura esterna vicina allo zero. La donna è stata riaccompagnata presso il nosocomio arianese. Qui è stata immediatamente visitata.