Scoperti 12 lavoratori in nero in un'industria agroalimentare, sanzioni per 130mila euro

Scoperti dodici lavoratori in nero in un’industria del comparto agro-alimentare irpina.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Avellino. Contestate al datore di lavoro di rilevanti sanzioni di natura amministrativa, da € 21.600,00 ad € 129.600,00.

Non solo. E’ quindi scattata l’immediata regolarizzazione delle posizioni lavorative in questione. L’operazione si inserisce nella complessiva intensificazione delle attività di controllo economico del territorio che vedono i reparti del Comando Provinciale di Avellino delle fiamme gialle, agli ordini del Colonnello Salvatore Minale, quotidianamente impegnati nell’assolvimento delle molteplici mission istituzionali e che, per l’anno in corso, hanno già permesso di sanzionare ulteriori 20 datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 54 lavoratori in nero.