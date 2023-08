Seconda aggressione in 24 ore nel carcere di Ariano, picchiato agente

Non c’è pace nel carcere di Ariano Irpino. Nel giro di 24 ore si è registrata un’altra aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria. Un detenuto della decima sezione ha dapprima rifiutato di far rientro nella propria camera detentiva, minacciando l’agente addetto al reparto e facendo seguire alle minacce un colpo in pieno volto. Per l’agente, già vittima di un’aggressione il mese scorso, si è reso necessario il ricorso al pronto soccorso.

Stefano Sorice, segretario locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino, attacca: ““La casa circondariale di Ariano Irpino ha necessità impellente e non più trascurabile di un intervento volto a tutelare l’incolumità del personale.

E’ impensabile che un lavoratore venga aggredito durante lo svolgimento del proprio servizio. La carenza di organico e la difficile gestione dei detenuti non può e non deve assolutamente ricadere sul singolo agente di Polizia Penitenziaria che ogni giorno rischia”.