Secondo suicidio in Irpinia nel giro di poche ore. Un uomo di 52 anni si è tolto la vita impiccandosi in una contrada rurale di Lauro. Sono stati alcuni parenti a lanciare l'allarme non vedendolo rincasare. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Il 52enne è un ex cameriere originario del Vallo di Lauro. Si sta indagando per capire le motivazioni che hanno spinto l'uomo a farla finita. Una seconda tragedia dopo quella di questa mattina ad Ariano Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA