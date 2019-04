Sabato 27 Aprile 2019, 23:40

A Torrioni e Parolise si candidano per non andare al lavoro o comunque per usufruire dei permessi di legge. Un sistema che ha portato alla presentazione di tre liste di non residenti a Parolise che in qualche modo scompaginano il quadro politico locale. I candidati sono siciliani, svizzeri, napoletani, calabresi.