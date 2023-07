Montella, si ribalta con il furgone: 66enne in ospedale

Un 66enne è salvo per miracolo dopo essersi ribaltato con il suo furgone.

L’incidente è avvenuto a Montella, in contrada Baruso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha sbandato e si è ribaltato. Il 66enne è rimasto ferito.

Per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Moscati di Avellino da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul luogo del sinistro. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai caschi rossi.