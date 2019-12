In giro per l’Italia a piedi, ha rischiato grosso in Irpinia. Un giovane di 18 anni di Ragusa è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo una notte trascorsa all’addiaccio tra i boschi del Parco Nazionale del Partenio. Ieri ha perso l’orientamento mentre vagava in montagna, trovando riparo dalle avverse condizioni meteo in un rifugio montano. Questa mattina ha chiesto aiuto al 112. Dopo meticolose ricerche i militari della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo e della Forestale di Summonte lo hanno rintracciato. E’ stato quindi consegnato alle cure dei medici dell’ospedale “Moscati” di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA