Mercoledì 7 Novembre 2018, 19:43

Coppia di cinquantenni denunciata per aver occupato abusivamente un alloggio popolare Iacp a Calitri. I due coniugi, dopo aver tagliato con un flex la serratura della porta d’ingresso, si sono introdotti arbitrariamente nell’abitazione, non ancora assegnata, occupandola abusivamente. A seguito delle indagini, i militari hanno fatto scattare il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.