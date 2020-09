Un violento temporale si è abbattuto qualche ora fa in Alta Irpinia. A causa di uno smottamento provocato dalle forti precipitazioni è bloccata la strada provinciale 143 tra Bagnoli Irpino e Acerno, comune della provincia di Salerno. Sono in corso le operazioni per il ripristino della circolazione da parte dell'ente gestore.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma si registrano pesanti disagi per la circolazione tra questa fetta dell'Alta Irpinia e i comuni limitrofi del Salernitano. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella.



Ultimo aggiornamento: 12:38

