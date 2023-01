Tentata rivolta nel carcere di Ariano Irpino, agente penitenziario colto da malore

Tentativo di rivolta nel carcere di Ariano Irpino. Alcuni detenuti della terza e quarta sezione hanno provato a sfondare il vetro di sbarramento, utilizzando una porta. Ma la loro azione non è andata in porto. E hanno proseguito la protesta, aggredendo e minacciando gli agenti della Polizia penitenziaria immediatamente intervenuti, che sono stati bloccati nell’area. La situazione è diventata incandescente, fino a quando un’azione di mediazione non ha portato i suoi frutti. Uno degli agenti della Polizia penitenziaria è stato colto da malore.