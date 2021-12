Terribile schianto allo svincolo di Montoro: feriti due anziani

Terribile schianto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno: una coppia di anziani è rimasta ferita. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro, al km. 16,300 in direzione Avellino, proprio allo svincolo. Nell’incidente stradale è rimasta coinvolta una sola autovettura: è sbandata ed è finita fuori strada contro il guard rail. A bordo del veicolo due anziani coniugi di 71 e di 65 anni. Ad avere la peggio il marito, che è stato trasportato presso l'ospedale di Mercato San Severino dai sanitari del 118. Sia l'area che l'auto sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione.

