A Montoro torna in azione la banda dei tombini

In azione a Montoro la banda dei tombini. Almeno quindici quelli che sono spariti dalle strade, tra cui varie griglie in ghisa. Sono stati gli agenti della polizia municipale a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Avellino, dopo aver verificato che in alcune zone tombini e griglie erano scomparsi. Sui fatti sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Solofra.



Prese di mira le frazioni Piano, Misciano e Piazza di Pandola. I furti sono avvenuti in luoghi anche trafficati e non molto distanti dalle abitazioni.

Portate via anche le griglie che sono posizionate nei pressi dell'Istituto comprensivo Pironti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi delle aree dove sono avvenuti i raid. Sono stati, dunque, i vigili urbani ad accertare quanto accaduto. Ai bordi delle carreggiate hanno notato i tombini senza le coperture.



Un successivo giro di perlustrazione lungo le strade ha permesso di accertare che ne erano scomparsi diversi. È scattata così la segnalazione. Gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone dove sono stati effettuati i furti. Sono state transennate per tutelare l'incolumità dei cittadini, evitando così problemi a pedoni, ciclisti e automobilisti. A Montoro non è la prima volta che capita una situazione simile. La razzia di tombini, chiusini e griglie avvenne già lo scorso anno. Oltre un centinaio il bottino messo a segno all'epoca. Stessa storia anche qualche anno fa. Insieme al rame (nel mirino, in passato, il cimitero e una cabina della telefonia), i raid ai danni delle caditoie in ghisa sono frequenti perché vanno ad alimentare il mercato nero che è molto remunerativo. Quindi, anche la ghisa fa gola ai ladri.



Molto spesso entrano in azione bande specializzate in questo tipo di furti. I carabinieri della stazione di Montoro e la polizia municipale verificheranno, dunque, le immagini degli impianti pubblici e privati. Alcune sono state acquisite nella speranza di trovare qualche traccia utile per risalire all'identità dei malviventi. Si stanno raccogliendo anche informazioni tra i residenti delle aree interessate dai furti per cercare di capire se abbiano notato movimenti o persone sospette negli ultimi giorni.