Trovati residuati bellici nel territorio del comune di Rotondi, in valle Caudina. Si tratta di due bombe da mortaio inesplose, risalenti con molta probabilità all’ultimo conflitto mondiale. Sono state rinvenute in una zona boschiva distante dal centro abitato. Le forze dell'ordine hanno provveduto ad adottare le opportune misure di sicurezza, delimitando l’area interessata che sarà vigilata finché i due ordigni non verranno rimossi da personale specializzato. A breve ci sarà un sopralluogo. Controlli sul posto, dunque, per evitare qualsiasi pericolo alle persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA