Ancora un incendio sempre lungo lo stesso tratto dell'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 29,300 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa. Il rogo ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area.

LEGGI ANCHE Salerno, perquisizioni in carcere: trovati 23 cellulari e 50 oggetti contudenti

I tre ragazzi a bordo, in rientro nel Beneventano, non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Lungo questo tratto sono decine gli incendi di veicoli in transito. Un tratto particolare e in pendenza che sollecita gli organi meccanici. Il comando provinciale di Avellino dei vigili del fuoco sta redigendo una statistica con l'elaborazione dei dati degli episodi che si sono registrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA