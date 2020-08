Un devastante incendio sta interessando le montagne del Vallo di Lauro in provincia di Avellino. Ad essere interessati i boschi nel territorio del comune di Quindici. Sul posto la Protezione civile regionale e gli uomini del Genio civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Sono impegnate diverse squadre per avere ragione delle alte lingue di fuoco. Si pensa ad un'azione dolosa. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. Sempre in Irpinia sono andati a fuoco i boschi di Lapio. Interessati anche alcuni vigneti. © RIPRODUZIONE RISERVATA