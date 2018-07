Venerdì 13 Luglio 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenza sessuale su un minore, in manette è finito un 42enne di Atripalda. La vicenda si è consumata a Sant'Angelo dei Lombardi dove l'uomo risiede. A seguito dell'attività di indagine svolta dalla polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, con il magistrato Luigi Iglio, gli agenti del Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi, in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Avellino, hanno tratto in arresto il 42enne. Nei suoi confronti sono emersi elementi inconfutabili di colpevolezza. In più occasioni con violenza e minacce aveva indotto il minore a subire atti sessuali.