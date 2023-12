A Castelvenere il presepe vivente con oltre 100 figuranti

«E’ il presepe vivente dell’inclusione quello che andrà in scena il 28 dicembre nel borgo medievale di Castelvenere». Ad annunciarlo è il sindaco, Alessandro Di Santo, che aggiunge: «L’iniziativa nasce con lo scopo di coinvolgere i paesi della valle Telesina, attraverso la Proloco, l’Azione cattolica e le associazioni no profit di Castelvenere, che daranno vita alla rappresentazione che vedrà impegnati oltre cento figuranti tra adulti e bambini, di cui un terzo di origini extracomunitarie».

«A Castelvenere – conclude Di Santo – ospitiamo da anni non pochi extracomunitari, molti dei quali hanno saputo integrarsi con la nostra comunità, così come sta accadendo con la nutrita rappresentanza di profughi dalla guerra in Ucraina». Questo il programma del 28 dicembre: dalle ore 16,30 alle 19,30 ci sarà il percorso tra le cantine tufacee con visita ai quadri viventi nel centro storico; dalle ore 19,45 alle 20,30 si terrà la rievocazione storica della natività di Gesù. La Pro Loco allestirà uno stand gastronomico il cui incasso sarà interamente devoluto alla Caritas diocesana di Cerreto Sannita–Telese–Sant'Agata de' Goti.