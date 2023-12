'Stregonerie' al teatro comunale con le poesie di Vivian Lamarque

E' andato in trasferta al teatro comunale di Benevento, Stregonerie - Premio Strega tutto l'anno, la rassegna letteraria ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello dedicata ai protagonisti e alle storie dei premi Strega.

Lontano da casa Alberti, dallo spazio Strega, dove normalmente si svolgono gli incontri tra gli appassionati della lettura e gli scrittori, Pedicini e Petriello hanno reso omaggio con una intervista a quattro mani, o a due microfoni, a Vivian Lamarque, vincitrice della prima edizione del Premio Strega Poesia.

Lamarque ha letto e raccontato gli aneddotti racchiusi dietro le poesie contenute nella sua opera 'L'amore da vecchia', una raccolta in cui la poetessa si confronta con l'anzianità, come se fosse una seconda infanzia. Un bagaglio di flash back di vita, sensazioni, domande e risposte custodite in versi che restituiscono speranza, delicatezza e meraviglia.