Benevento, conferimento oli esausti: da domani attivi i punti Asia in città

Da domani start al conferimento degli oli esausti presso cinque punti a Benevento e dodici ecocentri situati nelle contrade. I contenitori, come comunicano Asia e comune di Benevento, saranno installati lungo viale Guido Dorso, viale Principe di Napoli, viale Raffaele Delcogliano (angolo tra via Cesare Battisti e via Napoli) e in via dei Longobardi.

I cittadini potranno versare l'olio direttamente nel contenitore oppure scegliere di cestinare la bottiglia sigillata, questo grazie alla presenza di due oblò con le due opzioni.

Il servizio sarà effettuato dalla Lem, la "Linea Ecologica Mangia" che svuoterà i contenitori stradali ogni 14 giorni, il 1° ed il 3° giovedì del mese, come passaggio ordinario. Per gli interventi di tipo straordinario, la società interverrà, previa chiamata al numero verde 800 858436, entro le 24 ore successive, anche durante i giorni festivi e nelle ore notturne.

Resta invariata per i cittadini la possibilità di recarsi presso l'ecocentro comunale per conferire la particolare frazione di rifiuto.