Scavare e trovare a Benevento sono sinonimi. Un cliché puntualmente confermato anche dalla campagna di indagini partita in piazza Cardinal Pacca. È bastato grattare la patina superficiale dello slargo-parcheggio per portare alla luce i primi ritrovamenti. Al momento non si tratta, va detto subito, di reperti particolarmente datati. Ma quanto emerso non è insignificante agli occhi della Soprintendenza che tiene sotto costante osservazione l'avanzare delle operazioni condotte preliminarmente alla realizzazione dei progetti "Infopoint turistico" e "La Città dei Romani" varati dal Comune nell'ambito del Pics (Programma integrato città sostenibile). Lo stesso ente municipale ha affidato a una società specializzata, la Archeoservizi, la conduzione della sorveglianza archeologica che è in corso da giorni all'angolo con via Santo Spirito. Una prima lettura di quanto fin qui scaturito a poche decine di centimetri dall'asfalto arriva dalle parole del responsabile archeologico della Soprintendenza Simone Foresta: «Quelli venuti alla luce fin qui sono elementi murari, perlopiù di fondazione, databili al periodo finale del secondo conflitto mondiale. Pur non antichi, si tratta di ritrovamenti di un certo interesse per noi. Per quanto strano possa sembrare, infatti, allo stato non abbiamo una mappa esatta della conformazione della città al momento dei bombardamenti. Pertanto, anche elementi apparentemente poco rilevanti sono in realtà molto utili per tracciare una ideale fotografia della Benevento dell'epoca».

Si procederà dunque con la consueta accortezza, indagando anche i livelli sottostanti che promettono come sempre di regalare meraviglie: «Dalla prossima settimana saranno effettuati rilievi anche più in profondità - assicura il dirigente dell'ente ministeriale - Occasioni come queste sono per noi propizie per acquisire elementi di conoscenza preziosi anche in relazione alla stratificazione storica determinatasi con il trascorrere dei secoli. Piazza Cardinal Pacca è un sito ideale in tale ottica, trattandosi di uno slargo ampio e privo di costruzioni o manufatti. Il tutto, peraltro, a brevissima distanza da siti archeologici di assoluto rilievo, in un quadrante della città già individuato dagli studiosi come l'ubicazione del Foro di epoca romana». Riflettori dunque più accesi che mai sul cantiere che precederà quello programmato dall'ente locale per la realizzazione di uno stazionamento riservato ai bus turistici con creazione di un punto informativo e servizi dedicati. Indagini che tengono comprensibilmente sulle spine Palazzo Mosti, preoccupato dalla eventualità che rinvenimenti di una certa importanza possano allungare i tempi di avvio e conclusione dei lavori. Nell'ultimo summit svoltosi in Comune, i referenti tecnici del progetto "Infopoint turistico" guidati dal responsabile del procedimento Luigi De Marco hanno indicato per ottobre la consegna dell'opera. Cronoprogramma che chiaramente bisognerà verificare giorno per giorno alla luce di ciò che dirà la campagna di scavo. In piazza Cardinal Pacca si riprenderà a scandagliare gli strati più profondi a partire da mercoledì.

Stesso discorso anche per i rilievi già avviati in relazione all'area di cantiere del progetto "La Città dei Romani" che si estende da piazza Cardinal Pacca fino al Teatro Romano. In questo caso i saggi cerchiati in rosso dalla Soprintendenza sono 6, dislocati lungo il percorso che a regime dovrà valorizzare la fruibilità turistica di siti di notevole interesse storico nell'ambito del Pics.