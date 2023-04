Villa Comunale all'anno zero: «Degrado e incuria regnano»

«A circa un anno dalla consegna dei lavori di ristrutturazione, dopo aver speso quasi 100.000 € di trasferimenti statali, spacciati dal Sindaco di Baselice come risultato di una grande manovra di economica di bilancio, la Villa Comunale di Baselice è in un stato di totale degrado, abbandono e incuria». Con queste parole drammatiche il consigliere comunale Andrea Cormano descrive lo stato in cui si presenta oggi la villa comunale. «Il gioco d’acqua con un percorso pedonale riservato ai bambini - aggiunge -, mai entrato in funzione dal giorno dell’inaugurazione della villa, è diventato una cloaca a cielo aperto piena di detriti organici con acqua, fango e terriccio. C’è il serio pericolo che questo stagno, generato artificialmente dall’incuria e la negligenza degli amministratori, diventi il luogo ideale per la crescita di insetti come zanzare o di altri tipi di animali pericolosi».

«È necessaria un intervento urgente ed immediato di pulizia della Villa Comunale - continua Cormano - per riportare ordine in un luogo frequentato da tanti bambini e cittadini al fine di evitare una possibile bomba sanitaria con la presenza di zanzare ed altri insetti pericolosi, debellabili poi solo con insetticidi adulticidi ed altri prodotti fitosanitari (vietati con delibera di giunta comunale nei parchi e nei luoghi pubblici comunali al fine di tutelare la salute dei cittadini sopratutto dei nostri bambini). Dov’è finita l’innovazione amministrativa di gestione degli spazi pubblici? Per vietare l’uso dei fitosanitari ci vuole una seria manutenzione dei luoghi pubblici, invece la villa comunale si presenta colma di erbacce incolte che ormai hanno completamente sostituito sia il prato d’erba seminato al momento dell’inaugurazione che la quasi totalità delle nuove piante. La ciliegina sulla torta sono il fili elettrici in bella vista dei paletti dell’illuminazione pubblica della villa, altro elemento pericoloso da non sottovalutare, ma qualcuno ironizza e ride».



«Non è la prima volta che sono costretto a richiamare l’amministrazione comunale a interessarsi maggiormente delle situazioni di degrado urbano che attanaglia ormai il nostro paese da circa 4 anni. La cosa che fa più rabbia ai cittadini è vedere il sindaco di Baselice, ossia l’autorità sanitaria, ironizzare sui social nascondendo il degrado in cui versa la nostra villa comunale spacciandola per semplice caduta di aghi di pino. Senza un intervento immediato di pulizia - conclude il consigliere - le autorità sanitarie possono far chiudere la Villa. Qualcuno sta scherzando con il fuoco. C’è poco da ridere ed ironizzare».