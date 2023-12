Affreschi Sabariani, "Schierarsi" lancia il crowfunding«

Un crowfunding per salvare gli affreschi di Piazza Sabariani. Lo propone Anna Maria Mollica dell'associazione «Schierarsi», piazza di Benevento.

A suo avviso «è sempre vivo l’interesse di cittadini e associazioni per il destino degli affreschi di età longobarda appartenenti alla cripta di San Marco dei Sabariani, rinvenuta casualmente nel 2007 e per la quale è stata creata nel 2016 una pagina dedicata su Wikipedia. Tale interesse è attestato dai ripetuti appelli, raccolti sulla stampa locale e rilanciati da nutriti gruppi operanti su Facebook»

Ma «dopo assicurazioni di interventi istituzionali locali mai realizzatisi e l’insuccesso della raccolta di donazioni tramite l’Art Bonus, si resta ora in fiduciosa attesa dei fondi del Mic attivabili solo negli anni 2025 (per 50.000 euro) e 2026 (per 56.000 euro).

A patto che siano confermati. Esiste, pertanto, il concreto rischio di perdita definitiva di questi preziosi affreschi».

«Schierarsi» propone il lancio di un crowdfunding dedicato, «invitando da subito a fare rete cittadini, mass media, associazioni, rappresentanti istituzionali e stakeholders, per la scelta condivisa della piattaforma di raccolta fondi e per la programmazione di attività/eventi a sostegno dell’iniziativa, tesa a favorire il più rapido raggiungimento dell’obiettivo proposto».