Asse Caserta-Benevento, illustrata la relazione sul «dibattito pubblico»

Si è tenuta stamattina, sul web, la conferenza conclusiva del dibattito pubblico sul nuovo collegamento stradale fra Caserta e Benevento. A illustrare la relazione conclusiva dell'iter la coordinatrice Francesca Fazio. Hanno partecipato, tra gli altri, per la Regione Campania Luca Cascone, presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori pubblici) e per Anas Luca Bernardini, capo della direzione tecnica, Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale Campania, Domenico Pietrapertosa, responsabile nuove opere Campania, Valeria Cardaci, responsabile di progetto e Fernanda Faillace, responsabile procedure autorizzative, oltre al team di progettazione del raggruppamento Sws Engineering Spa - Vams Ingegneria Srl e Aleph. Il documento, composto da 46 pagine, sintetizza le attività svolte durante il dibattito e rappresenta una sintesi dei temi emersi. In particolare, la relazione prende spunto dai 22 interventi dei partecipanti agli incontri, dalle 39 domande scritte e dai contenuti dei 16 «Quaderni degli attori». Dai vari incontri messi in campo, sono emerse istanze, proposte e richieste di chiarimento e di modifica relative ad alcuni temi tra i quali le tempistiche e le garanzie di realizzazione dell’opera, la valutazione di alternative progettuali da parte del proponente, le proposte migliorative del tracciato, oltre alle previsioni di traffico e sicurezza dell'opera, in particolare in relazione allo studio del tasso di incidentalità sulla Ss7. Dibattute anche questioni come l'impatto sull'economia del territorio e ambientale dell’opera. Tra i nodi centrali quello relativo agli espropri.

In una nota, l'Anas evidenzia che «i numeri relativi alla partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico sono rilevanti, a testimonianza di una partecipazione elevata e di qualità: undici i momenti di dialogo (quattro giornate di sopralluoghi, quattro incontri informativi territoriali e tre incontri di approfondimento), con l'attivazione di un tavolo interistituzionale cui hanno partecipato le amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento.

Più di 300 i partecipanti agli incontri e 2.876 gli utenti unici che hanno visitato la pagina web del dibattito, per un totale di 8.865 pagine visitate e 386 file scaricati». Rilanciati dati ancora più rilevanti sulla pagina Facebook del Coordinamento. Ora la relazione conclusiva, come previsto dalla normativa vigente, è al vaglio della Commissione nazionale per il dibattito pubblico (Cndp) e di Anas, per la valutazione degli esiti e delle osservazioni, allo scopo di aggiornare il Progetto di fattibilità tecnico-economica.