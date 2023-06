Benevento, ok al contributo per campi solari e centri estivi: domande dal 20 giugno

L’assessora alle Politiche sociali Carmen Coppola ha annunciato, in una nota, che il Comune di Benevento ha pubblicato l'avviso per l’assegnazione di un contributo economico per il pagamento delle rette di frequenza a centri estivi e campi solari privati convenzionati con l'ente, il cui elenco sarà disponibile da martedì 20, sul portale istituzionale del Comune alla sezione «Sostegno sociale». Si tratta di una misura, prevista per il periodo compreso tra oggi e il 15 settembre, destinata a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Nel caso di disabilità certificata, ai sensi della legge 104 del 1992, il requisito anagrafico è ampliato fino al diciassettesimo anno d’età. Il Comune rimborserà la quota d’iscrizione e comparteciperà al pagamento della retta per la frequenza massima di otto settimane.

«Il pagamento del contributo - si legge nella nota - avverrà direttamente al beneficiario, che dovrà comprovare l’avvenuto pagamento a uno dei centri estivi-campi solari convenzionati con il Comune, con la ricevuta di pagamento rilasciata alla famiglia da parte della struttura. Dal primo luglio al 15 settembre il rimborso sarà erogato direttamente al centro estivo-campo solare convenzionato». Tra l'altro le domande per accedere al contributo dovranno essere compilate con l'apposito modulo - allegato all’avviso - e dovranno essere inoltrare a partire (e non prima) dal 20 giugno. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio tramite certificata (all’indirizzo servizisociali@pec.comunebn.it, specificando nell'oggetto "Richiesta di contributo per il pagamento delle rette di frequenza a Centri Estivi 2023 (Campi Solari)".



In caso di impossibilità motivata all’inoltro telematico, le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo generale dei servizi sociali in viale dell’Università, 10.

Infine la richiesta di contributo è sempre individuale, anche in caso di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.