Benevento, controlli sulla tracciabilità dei prodotti: scattano sequestri e multe

In occasione delle imminenti festività pasquali, al fine di garantire la corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari per tutelare la salute pubblica, è stata intensificata l’attività preventiva messa in campo dal gruppo carabinieri forestali di Benevento, di concerto con il personale Nipaaf e le stazioni carabinieri forestali della provincia. I controlli disposti ad ampio spettro, che hanno interessato la città di Benevento e parte della provincia, hanno fatto dunque scattare 3 sequestri amministrativi per un totale di 640 kg di generi alimentari, nonché sanzioni per oltre euro 5.000 euro.



Le verifiche sono state effettuati presso i punti vendita al dettaglio e gli esercizi di vendita ambulante, riscontrando numerosi illeciti inerenti la tracciabilità e la corretta etichettatura, e sono state anche estese al settore trasporto di beni destinati all’alimentazione, attraverso posti di presidio del territorio con l’ausilio delle stazioni territoriali.

Infine, in considerazione della convenzione stipulata con l’Ente Parco Regionale Taburno–Camposauro, sono state programmate attività di sorveglianza attinenti alla corretta fruizione delle aree pic -nic, ove è previsto nei prossimi giorni delle festività un elevato flusso turistico, prevalentemente campano.