Scontro tra due auto con feriti sulla Telesina: donna trasportata in ospedale

Pomeriggio di paura lungo strada Statale 372 Telesina nel tratto tra le uscite di Solopaca e Telese Terme. A scontrarsi, intorno al chilometro 44, nei pressi di un distributore di carburanti, due auto: una Kia Picanto e una Fiat Panda. Non chiara ancora la dinamica di quanto accaduto sul quale dovranno far luce i carabinieri della Stazione del centro termale insieme agli agenti del locale Commissariato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che entrambe le auto viaggiassero in direzione del capoluogo sannita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e i sanitari del 118 che hanno medicato sul posto i feriti e trasportato in Ospedale la donna alla guida della Kia Picanto - le sue condizioni non desterebbero preoccupazione - che si è poi ribaltata dopo l’impatto con la Panda. Chiusa anche l’arteria, in quel momento molto trafficata, per consentire i rilievi e lo spostamento dei mezzi che si sono scontrati.