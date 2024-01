Mastella: «Officina Trenitalia, nessun addio»

L’officina manutenzione Trenitalia di Benevento non chiuderà ma si potenzierà. Lo assicura il sindaco Clemente Mastella dopo l’allarme lanciato dal sindacato «su un argomento - tiene a puntualizzare il primo cittadino - che sto seguendo in prima persona da diversi mesi». «La società - ricorda - sta ragionando su scelte industriali di riassetto che prevederebbero la dismissione dell’impianto di Benevento. Ciò avrebbe rappresentato la grave perdita di una realtà industriale che per anni è stata un fiore all’occhiello. È per questo motivo, oltre che per la tutela dei posti di lavoro, che appena si manifestò una simile ipotesi ho speso tutte le mie energie affinché si trovasse una soluzione diversa».

«Voglio tranquillizzare tutti - aggiunge il sindaco - perché è stato già sottoscritto tra le società del Gruppo Fs, un accordo che prevede il subentro di Rfi portando in quell’impianto la manutenzione dei rotabili della Diagnostica nazionale nonché alcuni impianti di manutenzione, e a tal proposito sono stati già eseguiti dei sopralluoghi operativi per formalizzare nel corso del 2024 il trasferimento fra le società.

Non solo non chiuderà l’impianto ma si lo stesso si potenzierà - conclude - sia in termine di produzione che in termini di risorse. Sono in corso le interlocuzioni fra le parti per assicurare a tutti i lavoratori la continuità delle attività e l’ assegnazione presso la società subentrante».