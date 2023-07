Giorni di stress test per il traffico in città. Complice la festività della Madonna delle Grazie - e le relative disposizioni per il traffico - l'organizzazione di «Benevento Sport Village» in piazza Risorgimento e da oggi la chiusura del Ponte Morandi, il mese di luglio si apre all'insegna delle insidie per il traffico cittadino, con conseguenti difficoltà legate alla penuria di parcheggio. E non solo. Alcune criticità, seppur momentanee, negli ultimi giorni, si sono registrate anche per i viaggiatori che quotidianamente utilizzano le linee extraurbane che di norma sostano al terminal di Piazzale Venanzio Vari.

APPROFONDIMENTI «Turni massacranti, botte e pochi soldi ecco perché ho lasciato l'ambulanza» La sanità, i nodi

Ieri, e ancora per la giornata di oggi, essendo stata l'area in questione destinata ad accogliere il luna park allestito per la festa - in queste ore in fase di smontaggio - gli utenti devono destreggiarsi tra gli autobus in sosta lungo via Sandro Pertini, e quelli che transitano solo per prelevare i viaggiatori. Molti dei quali, spesso, si cimentano in rapide manovre, a causa della mancanza di spazi, rischiando di lasciare a piedi qualche passeggero sparuto, impossibilitato a intercettare per tempo l'arrivo dell'autobus per cui era in attesa. Senza contare che a rendere meno piacevole la ricerca dell'autobus da prendere, fosse anche l'aria da post festa, contaminata da odori di ogni tipo e dai residui lasciati dagli avventori in festa del weekend. Insomma non un risveglio idilliaco per i passeggeri che dal terminal dovevano recarsi al di fuori della città.

Certamente un disagio solo di pochi giorni, ma concreto per chi, pur essendo giorni di festa, ha dovuto usufruire di un servizio pubblico, quello dei trasporti, per motivi personali o di lavoro. Ma anche da domani, quando bancarelle e giostre saranno state rimosse e le deviazioni e le interruzioni del traffico dovute alla festa della Madonna delle Grazie concluse, per il traffico in centro città le previsioni non migliorano. Da venerdì prossimo, piazza Risorgimento si prepara ad accogliere la prima edizione di «Benevento Sport Village», alcuni giorni di spettacolo e di musica che si concluderanno domenica 16 luglio con il concerto di Clementino. Per questo evento, il Comune ha già predisposto il piano traffico, con ordinanza firmata dal dirigente comunale Antonio Iadicicco.

Piazza Risorgimento è stata chiusa al traffico e la sosta è vietata, pena la rimozione forzata dei veicoli. Questa disposizione rimarrà in vigore fino al 17 luglio, quando verranno smontate le installazioni previste per l'evento. Inoltre, la rimozione forzata dei mezzi parcheggiati nonostante il divieto di sosta è prevista fino al 16 luglio su via da Monteforte, via Oderisio, viale Mellusi (tratto tra via Ferrelli-via De Caro e piazza Risorgimento), via Perasso e via Vianelli. Per le giornate della manifestazione, quindi dal 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio, è stata predisposta invece la chiusura al traffico veicolare, a partire dalle 18, o non appena se ne presenti la necessità, fino al termine della manifestazione su piazza Risorgimento, via da Monteforte, via Oderisio, viale Mellusi (tratto tra via Ferrelli-via De Caro e piazza Risorgimento), via Perasso, via Vianelli, via XXIV Maggio, via De Caro in uscita sul viale Mellusi e via Ferrelli (prima traversa in uscita su viale Mellusi).

Infine, deviazione dei flussi di traffico, dal 7 al 12 luglio e il giorno 16, su viale Mellusi (incrocio con via De Caro e via Ferrelli), dalle 18 o non appena se ne presenti la necessità fino a fine evento. A queste disposizioni, si aggiungono quelle previste a contorno della chiusura del ponte Morandi, stabilita dal 4 luglio al 30 settembre per consentire gli interventi sulla struttura.