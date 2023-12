Benevento, corso di nuoto e premi per 140 studenti del Liceo Sportivo Rummo

Si è concluso il corso di nuoto riservato agli studenti del Liceo sportivo «Rummo» di Benevento, progetto «Passione Blu» in collaborazione con l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Anche quest'anno, tutti gli allievi iscritti all'indirizzo sportivo hanno partecipato, presso lo Smile piscina di Benevento alle lezioni di nuoto tenute da uno staff di istruttori federali sotto la direzione del tecnico Renzo Morrone. Ottima la collaborazione fra le figure istituzionali del progetto della Vanessa nuoto smile del capoluogo, nato da un'iniziativa del suo presidente Morrone, dalla dirigente scolastica Annamaria Morante e di tutto lo staff docente del Liceo Sportivo Giuseppe Petito, Antonio Siciliano, Gianfranco Capacchione, Ermanno Franzese, Liana Stefanini. Nei due mesi di attività, i liceali hanno potuto apprendere meglio le tecniche delle varie nuotate e avere delle nozioni riferite al salvamento didattico, rendendosi conto di quanto importante sia la sicurezza in acqua per sé e per gli altri, specialità sempre più all'attenzione dei tecnici e degli specialisti del settore. Alcuni allievi, invece, hanno potuto approcciare al nuoto partendo da un livello base e raggiungendo alla fine del corso un buon livello di autonomia e galleggiamento.

Alla cerimonia di chiusura, con tanto di premiazioni, svoltasi nell'aula magna del Liceo Rummo, erano presenti per il liceo la professoressa Rosanna Leone (collaboratrice vicario del dirigente scolastico), il professor Giuseppe Petito (responsabile del Dipartimento Scienze Motorie), i professori Antonio Siciliano, Ermanno Franzese, Gianfranco Capacchione, Liana Stefanini, Lucia Boscia, Giuliana Goglia, Ciro Pellegrino. Presenti, per la Federazione Italiana Nuoto, Emiliano Ambrosino, delegato provinciale salvamento, e il presidente della Vanessa Nuoto Smile Renzo Morrone.

Lo stesso numero uno della Fin ha voluto premiare tutti i docenti dello sportivo per l'impegno e la collaborazione, tutti gli studenti che hanno svolto il corso e premi speciali per studenti che si sono distinti durante il progetto.