Allerta gialla, Mastella: «Prudenza in strada»

Ancora maltempo sulla Campania e l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle 12 di domani 27 marzo e fino alla stessa ora del 28 marzo ha indotto il sindaco Clemente Mastella a emettere un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

Il primo cittadino esorta quindi ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici, e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso; a staccare subito l'energia elettrica in caso di allagamento; procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, e a segnalare eventuali criticità ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

L'avviso invita inoltre a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti), e ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.