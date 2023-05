Fioretti: «Lampioni Piccinato, 7 anni di inerzia»

«Quando saranno reinstallati i lampioni dei Giardini Piccinato e con quali fondi?»: è l’interrogativo che Floriana Fioretti, capogruppo del Pd al Comune di Benevento, pone all’attenzione del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. Sulla questione è stata protocollata una interpellanza sottoscritta anche dai consiglieri comunali Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga e Vincenzo Sguera.

La rimozione dei lampioni risale al 2017 e all'epoca, ricorda Fioretti, «il sindaco aveva assicurato che si trattava di un provvedimento di breve durata per consentirne il restauro. Ma lo scorso anno, invece, in risposta a una interpellanza dei consiglieri di opposizione era l’assessore ai Lavori pubblici a spiegare in Aula che il restauro sarebbe stato attuato non appena saranno reperite le somme disponibili, aggiungendo che l’ufficio tecnico aveva già approntato la progettazione e contabilizzato il costo dell’opera, circa 150.000 euro».

Trascorso un altro anno, però, «nessuna novità è stata annunciata». Da qui l’interpellanza depositata da Floriana Fioretti con la quale ai chiede se l’amministrazione comunale ha reperito i fondi occorrenti per l'operazione restauro, quali saranno i tempi di riposizionamento dei lampioni presso il luogo di origine e, più in generale, quali iniziative l'amministrazione intende assumere per risolvere il problema.