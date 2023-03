L'opposizione sale sull'Aventino senza la sacca da golf. Passa all'unanimità dei presenti ma di fatto con i soli voti della maggioranza in commissione Urbanistica la proposta di delibera per «Tierra Samnium Golf Club», progetto presentato dalla Antum immobiliare per la realizzazione in città di un campo da golf da 18 buche e strutture sportivo-turistiche annesse. L'intervento dovrà approdare in Consiglio comunale per la dichiarazione di interesse pubblico necessaria in quanto il progetto costituisce parziale variante urbanistica. Uno snodo che si preannuncia acceso, a giudicare da quanto già avvenuto in commissione.

Ieri l'organismo presieduto da Alfredo Martignetti ha messo il punto in calce alla discussione dopo un lungo braccio di ferro procedurale. Incompleto e incerto, a detta della minoranza, il carteggio esaminato. Dubbi alimentati ulteriormente nelle scorse ore dalle rivelazioni dell'associazione Altrabenevento che ha reso nota l'esistenza di istanze successive a quella per il campo da golf sugli stessi terreni, con destinazioni d'uso ben diverse come la creazione di un'azienda agricola.

APPROFONDIMENTI Giornata nazionale dello sport, a Napoli il Villaggio globale con tante attività Chimenti in visita al golf club Salerno,

Langella: «Pronti per nuovi progetti» Benevento: passa di mano il Grand Hotel Italiano, si punta al rilancio

Situazioni sulle quali anche dai banchi di maggioranza, segnatamente da Francesco Farese di Noi Campani, è giunta richiesta di verifica circa la sussistenza della pubblica utilità pure nella nuova istanza depositata. Così in replica il leader della commissione Martignetti: «Ho chiesto chiarimenti al responsabile del procedimento che ha assicurato come l'iter fin qui seguito in relazione alla richiesta originaria è perfettamente valido e non inficiato da richieste successive, peraltro all'attenzione di uffici diversi. Per cui, non essendo tecnici ma membri di una commissione consultiva, dopo 5 sedute e molteplici approfondimenti ho ritenuto di non accogliere ulteriori richieste dilatorie. Ogni altro intervento o rilievo, sia di natura tecnica che politica, potrà essere utilmente posto in Consiglio comunale».

Di diverso avviso Giovanna Megna, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Rosetta De Stasio che hanno contestato la volontà di Martignetti di chiudere la discussione senza aver chiarito alcuni aspetti critici. Gli oppositori hanno quindi messo a verbale il netto dissenso e abbandonato i lavori prima del voto in segno di protesta. Aveva già lasciato il tavolo per impegni concomitanti Vincenzo Sguera, che si sarebbe invece astenuto. «Bisogna sgombrare il campo da ogni equivoco sulle procedure - dichiara il gruppo del Partito democratico guidato da Floriana Fioretti - La variante al Puc è per noi inadeguata a un intervento di natura prettamente imprenditoriale di così ampia portata. Occorre chiarire se la recente richiesta di autorizzazione presentata dalla società "Tierra Samnium Golf Club" costituisce una formale rinuncia al campo da golf o un tentativo propedeutico di eseguire lavori di sistemazione». Per Giovanna Megna di Civico22, «anziché procedere a tappe forzate per un progetto così impattante sulla geografia cittadina, avremmo preferito si fosse fatta chiarezza sulla contestuale proposizione di due distinti progetti sulla medesima area da parte di soggetti diversi».