De Stasio: «Dal Pd cittadino bufale sul Pnrr»

Insieme all'opposizione a palazzo Mosti, ma divisi sui grandi temi nazionali. Rosetta De Stasio, consigliera comunale di "Prima Benevento", parla di «bufale e falsi allarmismi sul Pnrr» e lo fa riferendosi alle dichiarazioni del Pd cittadino che «per bocca del suo capogruppo consiliare Floriana Fioretti, ha paventato nelle ultime ore sulla stampa addirittura un “disastro” che deriverebbe dal taglio di 16 miliardi di euro effettuato dal Governo sulle somme destinate al Pnrr e che comporterebbe un rischio altissimo di coinvolgimento anche per alcuni progetti sanniti».

A suo avviso «la questione è del tutto diversa ed il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, riferirà in aula fornendo i necessari chiarimenti di qui a qualche giorno.

Il Governo ha ridisegnato alcuni parametri, in base ai quali, tra l’altro, ha ottenuto la terza e la quarta tranche del Pnrr, ma non sarà tolto un euro dai progetti presentati che hanno i requisiti per potere ottenere il finanziamento europeo; saranno solo apportate delle modifiche che si rendono necessarie per la realizzazione materiale delle opere stesse, ma non sarà eliminato alcun contributo economico».

Per De Stasio, quindi, «è giusto che la cittadinanza conosca la realtà delle cose e non le “versioni” di comodo fornite da chi impiega il tempo a cercare di screditare, peraltro senza riuscirci, il Governo Meloni, alimentando ingiustificati timori. Certamente non è facile governare il paese in un momento come questo, ma è assolutamente certo che gli impegni assunti in campagna elettorale, ben diversi dalle “promesse” a cui gli italiani erano abituati, saranno portati a termine, piaccia o non piaccia. Il Governo Meloni ha fatto della materiale realizzazione dei progetti del Pnrr un suo cavallo di battaglia e non tradirà le aspettative degli italiani».