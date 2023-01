Benevento, Gaia e Francesca Marie le prime nate all'ospedale San Pio

Gaia e Francesca Marie le prime nate nel 2023 in Campania. Le due femminucce sono venute al mondo entrambe a mezzanotte e un minuto, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Pio. Le piccole e le loro mamme stanno bene, e con i papà hanno festeggiato insieme all’equipe medica che li ha assistiti in un inizio di anno straordinario. I nati nel 2022, al San Pio sono 902 con aumento del 25% rispetto al 2021.

«I vagiti dei nuovi nati sono per noi segno di speranza e di grande forza. Siamo molto felici per i genitori che ci hanno scelto e per Gaia e Francesca Marie, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento», afferma Maria Morgante, direttrice generale dell'azienda ospedaliera.