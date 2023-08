Benevento, entra nel vivo il progetto «Dreams»: parte la sfida per l'inclusione sociale

L'assessora alle politiche sociali a Palazzo Mosti Carmen Coppola rende noto che è stato firmato dal coordinatore dell'ufficio di piano dell'Ambito Territoriale B1, Gennaro Santamaria, l'avviso pubblico per l'attuazione del progetto Dreams (Dare: Rispetto, Equità, Amore, Motivazione, Sostegno). Un programma che promuove percorsi di inclusione sociale attiva attraverso l'inserimento in attività sportive e culturali di ragazzi, anche con disabilità, di età compresa tra i 4 e i 18 anni. Per l'attuazione del progetto, che vede il Comune di Benevento come ente capofila, l'Ambito B1 si avvarrà di associazioni sportive o culturali presenti sul territorio dell'Ambito stesso (oltre a Benevento anche Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). Al fine di acquisire l'elenco dei soggetti aderenti al progetto Dreams e delimitare il numero di posti disponibili, fino al 6 settembre le società o associazioni sportive e culturali (di strutture comunali e non) con sede in uno dei Comuni dell'Ambito possono presentare istanza di adesione.

Per consentire l'adesione a ulteriori società e associazioni, ampliando la possibilità di scelta per il cittadino, è consentita anche la presentazione dell'istanza per la stagione 2023/2024 entro il 30 settembre.

L'elenco delle società disponibili al convenzionamento, ammesse per la stagione 23/24, avrà validità triennale, «fatti salvi gli aggiornamenti periodici per rinunce o modifiche societarie e previa verifica della permanenza dei requisiti. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati a mezzo pec all'indirizzo "pszambito1@pec.comunebn.it" entro e non oltre le 12 del 6 settembre.

Come si legge nella nota, l'avviso integrale è consultabile agli albi pretori dei Comuni dell'Ambito B1 e scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Benevento (sezione Ambito B1- avvisi pubblici). «Si tratta di un progetto cui teniamo molto - precisa l'assessore Coppola - perché rivolto a minori con condizioni familiari di fragilità: attraverso lo sport o le attività culturali diviene concreta l'azione di superamento della marginalità e l'attuazione di autentiche politiche di inclusione attiva».