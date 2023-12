Benevento, nodo dimensionamento scolastico: focus con sindaci e dirigenti alla Rocca

Si è svolto alla Rocca dei Rettori, su convocazione del presidente della Provincia Nino Lombardi, il tavolo istituzionale e tecnico della rete scolastica e programmazione offerta formativa 2024/2025 allargato ai sindaci del Sannio. La riunione, molto partecipata, con la presenza dei rappresentanti della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale e provinciale, rientra nelle attività di concertazione previste dalle linee guida del dimensionamento della rete scolastica approvate dalla Regione nel maggio scorso. Lo stesso Lombardi, in apertura dei lavori, ha ricordato le diverse tappe che hanno preceduto, sin dal dicembre del 2022, la riunione del tavolo tecnico in merito al programma di dimensionamento scolastico. Infatti, con la legge di Bilancio del 2023, contestata dallo stesso presidente Lombardi, poi dal Consiglio provinciale con due distinti voti e da alcune Regioni tra cui anche la Regione Campania, e che ha peraltro portato a un contenzioso amministrativo, sono state paventate cancellazioni di numerose dirigenze scolastiche su tutto il territorio campano e sannita e la perdita di posti di lavoro nelle segreterie amministrative. Lombardi ha dichiarato di aver voluto il nuovo incontro con i sindaci e con gli operatori della scuola e del sindacato al fine di chiudere la discussione già avviata nei mesi precedenti e in particolare nel mese di ottobre prima di assumere le decisioni di competenza del tavolo tecnico.

Il numero uno della Rocca ha riferito che la Provincia intende proporre la presa d'atto delle proposte pervenute dai Comuni e dalle stesse dirigenze scolastiche osservando che, d'intesa con la Regione e con l'Ufficio scolastico regionale e provinciale, si punta a un'interpretazione delle norme vigenti in materia di dimensionamento che tengano conto delle peculiarità dei territori montani e collinari, caratterizzati da scarsa densità abitativa e dalle criticità del trasporto pubblico per gli spostamenti dei ragazzi tra un Comune e l'altro. Secondo tale interpretazione «a maglie larghe», si giungerebbe anche a garantire la presenza di 45 dirigenze scolastiche sul territorio sannita a fronte di una previsione assai più severa in conseguenza di una interpretazione più restrittiva delle norme.

Al termine del confronto, il presidente ha convocato una riunione del tavolo tecnico per giovedì mattina, alla Rocca dei Rettori: infatti, i tempi per le decisioni finali sono ormai ristretti ed esiste forte il rischio commissariamento dell'intera procedura.