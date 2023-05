Addetti Eav, Nappi: «Trasferimenti da revocare»

Lavoratori Eav trasferiti, il caso approda ufficialmente sul tavolo del presidente De Luca grazie ad una interrogazione del consigliere regionale Severino Nappi. Dopo aver ricordato che «nel febbraio 2020 la società regionale del trasporto pubblico Eav srl annunciò l’avvio dei lavori, con finanziamenti a carico della Regione, sulla tratta Benevento – Napoli Via Cancello con termine previsto a febbraio 2022», lavori che «hanno comportato la sospensione del servizio prima provvisoriamente e poi in maniera definitiva dall’8 marzo 2021, causando non pochi disagi agli utenti, costretti da anni ad utilizzare i mezzi sostitutivi», l'esponente della Lega evidenzia che «all’utenza costretta ad utilizzare il servizio sostitutivo era stata assicurata l’assistenza del personale Eav già impegnato sulla tratta in parola».

La ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta appare tutt'altro che imminente, e di recente l'Eav, «venendo meno ad un impegno assunto con i lavoratori, ne ha disposto, ad horas, il trasferimento presso la linea dell’Alto Casertano, senza spiegarne motivi e durata»; un provvedimento giudicato «improvvido e inopportuno in ragione del fatto che Eav si era impegnata ad avviarli a percorsi di formazione e qualificazione professionale adeguati alle nuove tecnologie della tratta e della Stazione Appia».

Nappi chiede a De Luca di conoscere «i tempi certi della ultimazione dei lavori» e «se, alla luce dell’intervento di potenziamento e ammodernamento dell’intera linea ferroviaria e del completo rifacimento della Direzione operativa centrale per il controllo e la sicurezza dei treni prevista per la predetta stazione, non sia più utile che il personale interessato dal provvedimento di trasferimento, oltretutto emesso senza motivazione e data di rientro, sia avviato a specifici corsi di formazione per l’apprendimento delle nuove tecnologie».