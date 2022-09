Ha provato a portarsi via una console dal centro commerciale Campania di Marcianise, ma è stato scoperto e arrestato. Nei guai un 18enne di Telese Terme che è stato fermato mentre si allontava dal negozio di elettronica da cui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva prelevato la console rimuovendo il dispositivo antitaccheggio. La refurtiva aveva un valore di circa 300 euro ed è stata resituita al negozio di elettronica mentre, per il sannita è attesa per domani la convalida dell'arresto, eseguito dai militari dell'Arma di Marcianise.