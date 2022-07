BENEVENTO - Incontro tra i frati francescani e una rappresentanza del Comune di San Giorgio del Sannio. Il ministro provinciale padre Antonio Tremigliozzi ha incontrato il vicesindaco Maurizio Bocchino l’assessore Angelina Serino, oltre a una delegazione di cittadini sangiorgesi in rappresentanza delle associazioni operanti sul territorio. Il tema del colloquio è stato il convento della Santissima Annunziata dei Frati Francescani di San Giorgio del Sannio relativamente alla notizia che si rincorreva da settimane nel paese e che riportava la chiusura del convento. Il vicesindaco ha consegnato al Padre provinciale la copia della delibera di Consiglio Comunale in cui si fa richiesta di preservare ogni attività del convento. Il ministro provinciale ha esposto le decisioni prese finora, sottolinenando che non sarà più garantita la comunità francescana nel convento per via della drastica riduzione del numero dei frati nella provincia religiosa che comprende Benevento ed Avellino. Il motivo risiede nella carenza di nuove vocazioni e nell’espressione più alta della fratellanza con la tutela dei frati più anziani. Sarà, però, garantita la continuità delle attività legate al convento, nonché quelle religiose. La presenza dei frati sarà costante nella piena collaborazione con i volontari laici e le associazioni del territorio. L’amministrazione comunale ha offerto, come è contenuto nella delibera di Consiglio, la più ampia e piena collaborazione verso la comunità dei frati francescani alla luce della tutela di un rapporto plurisecolare con la cittadinanza sangiorgese.