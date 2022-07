Il teatro comunale di Benevento riapre, Mastella: «Telecamere contro i vandali»

Si è concluso ieri mattina l'ultimo sopralluogo per esaminare gli interventi effettuati al Teatro Comunale di Benevento, che verrà ufficialmente riaperto, a distanza di dieci anni, il 16 settembre, come anticipato dal Mattino. L'annuncio è stato confermato dal sindaco Clemente Mastella e dal provveditore interregionale alle opere pubbliche, Placido Migliorino, accolti nel massimo cittadino da tecnici e maestranze che hanno eseguito l'opera di ristrutturazione. Gli interventi di riqualificazione, quindi, sono praticamente ultimati, e ora, messa da parte definitivamente la mancata realizzazione di un'opera di recinzione, si ragiona sul possibile utilizzo di telecamere di sorveglianza per debellare eventuali scellerati atti vandalici.

Mastella, infatti, ha sottolineato che «saranno installate delle telecamere per preservare la struttura. Chi compirà atti vandalici dovrà risponderne sia penalmente che personalmente. Mi auguro prosegue il sindaco che ha effettuato una ricognizione per verificare le opere effettuate all'interno e all'esterno del teatro sito lungo corso Garibaldi che ci possa essere sensibilità da parte di tutti, così come è accaduto al ponte Pagliuca al rione Libertà, che piccoli atti vandalici a parte, è stato sempre salvaguardato e considerato un bene di tutti. Spero che possa succedere la stessa cosa qui». Il Comunale, quindi, verrà consegnato per fine agosto. Successivamente l'inaugurazione alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini, e di tutti i sindaci dei comuni sanniti, poiché «la struttura dovrà essere il volano per tutto il territorio per la rinascita culturale. La città ha bisogno di un palcoscenico così importante per consentire di presentare per il prossimo inverno un cartellone di assoluto livello».

La fascia tricolore, inoltre, ha svelato alcune novità sulla cerimonia inaugurale. «Sarà una giornata che dedicheremo interamente al teatro, arricchita dalla presenza del Conservatorio e dell'Orchestra Filarmonica. Ma riguarderà anche tutti gli addetti alla cultura che dovranno essere i protagonisti di questa rinascita». Gli ultimi lavori procedono spediti. Già condotta a termine la tinteggiatura di tutti gli interni che ha richiesto l'opera di dieci addetti. Per gli esterni le operazioni si completeranno nei prossimi giorni con tinteggiatura di tutta la parte bassa della facciata, come già avvenuto sul lato di via Verdi. Promossa la nuova collocazione della maxi caldaia in posizione meno vistosa sul terrazzo, opportunamente velata da una pannellatura in tinta. Superate così le obiezioni della Soprintendenza che aveva imposto l'alt alla precedente sistemazione. Via libera anche alla risistemazione dei camerini e dei locali interni, letteralmente invasi da stormi di piccioni nei lunghi anni di inutilizzo. Disco verde anche al nuovo assetto della platea, dove la vecchia, anti-igienica e rischiosa moquette ha lasciato il passo a una pavimentazione in resina. Tirate a lucido, ma non sostituite, le duecento poltroncine rosse della platea, per le quali si è reso necessario un lavoro di cesello in tappezzeria con bordini e rammendi nei punti critici. Anche le sedute del loggione sono state sanificate e rimesse a punto. Idem per il protagonista principale delle rappresentazioni, il grande sipario, tirato a lucido. Per la scena, il palco in legno sarà pulito e lucidato nelle prossime ore. «I lavori sono stati completati e ora sono in corsa le operazioni di pulizia che termineremo la prossima settimana - spiega il provveditore Placido Migliorino - riusciamo ad anticipare di una settimana la data di consegna dei lavori che era prevista per i primi di agosto. Abbiamo speso un milione di euro ma il lavoro fatto è stato straordinario e consegniamo alla città una vera bomboniera che è un bene per tutta la collettività beneventana».