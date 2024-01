A marzo, in Valle Caudina, prenderà il via il primo corso in meccatronica, organizzato dalla Fondazione Its Academy «Antonio Bruno» di Grottaminarda. L'iniziativa - che rappresenta una azione concreta per assicurare lavoro di buona qualità ai giovani diplomati - sarà presentata al pubblico martedì 30 gennaio, alle 11, presso la sala consiliare del Comune di Airola nel corso della conferenza «Fermiamo l'emigrazione dei giovani della Valle Caudina».

In particolare, il corso attivato dalla Fondazione «Bruno» formerà 25 tecnici caudini specializzati in «Automazione integrata per l'Industria 4.0» e si svolgerà in orari pomeridiani presso l'istituto «Lombardi», successivamente gli allievi inizieranno uno stage operativo di 800 ore direttamente sulle linee produttive di alcune imprese industriali che operano in Valle Caudina. Dall'istituto precisano che «finora l'Its "Antonio Bruno" ha diplomato circa 120 ragazzi in meccatronica, oltre il 95% di loro sono stati assunti nelle aziende del territorio, la gran parte con contratti a tempo indeterminato».

Dunque, il percorso formerà figure professionali altamente specializzate di cui le imprese del territorio hanno estremo bisogno, assicurerà un salto qualitativo adeguato alle performance dei giovani e, di conseguenza, potrà rappresentare anche un freno all'emigrazione dei ragazzi campani e consentirà loro di formare nuove famiglie nei nostri territori. Per partecipare occorre iscriversi entro marzo, tutte le info sono sul sito www.itsantoniobruno.it.